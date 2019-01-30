هيا الشعيبي تقبل إعلامي على المسرح وتثير الجدل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلا واسعا بين جمهورها، بعد تداول مقطع فيديو لها خلال تكريمها في حفل جريدة الأنباء الكويتية.

الفيديو رصد لحظة تكريم الفنانة الكويتية، حيث صعدت إلى المسرح وصافحت المكرّمين، وقامت بتقبيل الإعلامي محمد السنعوسي، وزير الإعلام الكويتي السابق.

تصرف هيا عرضها لحملة هجوم شديدة، حيث أن ما فعلته يتنافى مع عادات وتقاليد الخليج، وهو ما دفع الفنانة الكويتية للخروج عن صمتها لتدافع عن نفسها.

هيا وصفت من انتقدها بالجهلة، مؤكدة أنها تعتبر الإعلامي محمد السنعوسي رمز للإعلام الكويتي وأبا للجميع، حيث كتبت: “ولا راح أعلق على بعض الجهلة، أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم”.

الفنانة الكويتية أضافت، على حسابها الخاص على “سناب شات”: “إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة، هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا كلنا”.

وأضافت، على حسابها على “انستجرام”: ” الأستاذ محمد السنعوسي أبونا كلنا، وفخر لنا كلنا، رجل ذو ثقافه عالية جميلة، صديق وحبيب كل الفنانين الكبار والصغار”.

وتابعت: “وأنا فخورة بأنه عمي بوطارق أستاذ محمد أهو اللي عطاني درعي، ألف شكرًا جريدة الأنباء، فعلًا كان تكريمًا مشرفًا”.

وكانت جريدة الأنباء الكويتية قد أقامت حفل ضخم فى دولة الكويت، مساء الاثنين 28 يناير،احتفالًا بمرور 43 عاما على تأسيسها.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربى على أعمالهم التى برعوا فيها خلال عام 2018، ومنهم الفنان مصطفى شعبان، عن مسلسله “أيوب”، الذى حقق كبيرا خلال عرضه فى رمضان 2018.

كما تم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقى، عن مسلسلها “عوالم خفية”، التى شاركت فيه مع النجم عادل إمام، وكرّم الفنان اللبنانى الكبير وليد توفيق، والفنانة دانييلا رحمه.