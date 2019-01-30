الفنان السعودي فايز المالكي يكشف تفاصيل إصابته بمرض خطير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان السعودي فايز المالكي بمرض البهاق منذ عدة سنوات، والذي لم يشفى منه حتى الآن.

الفنان السعودي كشف عن تفاصيل إصابته بالمرض، في مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة mbc.

المالكي قال إنه عاش تجربة حزن شديد بسبب وفاة والده ووالدته خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذا أدى إلى ظهور مرض البهاق لديه.

المالكي كشف أنه كان يرقد في المستشفى إلى جانب رجل يعاني من الشلل التام ولا يحرك سوى لسانه وعينيه، وعندما رآه حزينا بعد إصابته بهذا المرض قال له: ” قال له: “تعال نبدل، خد اللي عندي وأخد البهاق. أنت بخير”.

الفنان السعودي أكد أن هذا الرجل غير حياته، حيث أن كلماته كانت حافزاً بالنسبة إليه وشجعته على تغيير طريقة تفكيره بالمرض.

وأكد أن هذا الشخص لعب دوراً مهماً في منحه القوة، ودعى الأشخاص الذين يعانون من مرض ما إلى تذكر المصابين بأمراض أكثر شدة وخطورة.

يذكر أن مرض البهاق يتسبب في فقدان الجلد للونه ويظهر على شكل بقع بيضاء، وقد يصيب المرض عدداً من أجزاء الجسم وهو النوع الأكثر شيوعاً أو مناطق محددة منه ويختفي بعد عام أو عامين.