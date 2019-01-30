هيفاء حسين تطلب من جمهورها الدعاء لحماتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تعرض والدة زوجها الفنان حبيب غلوم، لأزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها العناية المركزة.

الفنانة البحرينية نشرت صورة لحماتها وهي راقدة على سرير المرض في العناية المركزة بالمستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

هيفاء وصفت حماتها بأنها بمثابة أمها الثانية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، حيث قالت: “دعواتكم لأمي الثانية ام زوجي في العناية ويارب تقوم بالسلامة”.

كما نشر حبيب غلوم صورة والدته في المستشفى أيضا، ودعا لها بالشفاء العاجل، حيث قال: “أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي أمي الغالية فقد تم إجراء عملية زرع بطارية للقلب دعواتكم يا أهل الخير”.

يذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين كانت قد تزوجت مرتان، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم.

وكانت هيفاء حسين قد انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل جديد بعنوان “العذراء”، وهو من تأليف الأخوين علي ومحمد شمس وإنتاج باسم عبد الأمير وإخراج محمد القفاص.