شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يهنئ محمد صلاح العزب على روايته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد إمام، صديقه الكاتب محمد صلاح العزب على روايته الجديدة " كل شىء هادئ في القاهرة"، متمنيا له المزيد من النجاح و التوفيق.

وكتب " إمام"، قائلا: " مبروك لصديقي الكاتب الكبير محمد صلاح العزب على صدور روايته الجديدة "كل شئ هادئ في القاهرة" العزب هو مؤلف مسلسل دلع بنات اللي كان خطوة مهمة فى حياتي وهو برضه مؤلف مسلسلي القادم هوجان رواية ممتعة أنصحكم بقراءتها".

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.