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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوقت ماعداش".. جون ليجاند فى سن الأربعين يتعلم "السباحة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي جون ليجاند أن يأخذ خطوة جديدة في حياته الشخصية بعيدا عن عالم الفن والغناء، أعلن عنها النجم البالغ من العمر 40 عاما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " .
فقد أكد المغني الشهير أن آخر درس في السباحة عندما كان في الخامسة من عمره ، لكنه عاد من جديد لـ " حمام السباحة " ، فقد كتب جون ليجاند : " لا أستطيع السباحة حقا ، اليوم تلقيت أول درس في السباحة منذ أن كنت في الخامسة من عمري، لقد تعلم والدي السباحة في الستينيات من عمره لذلك أشعر أنني افضل حالا ، و اتعلم السباحة قبل الموعد المحدد ".
تويته جون ليجاند
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