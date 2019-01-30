شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصر والعرب فى حفل عيد ميلاد النجمة نيللى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها مؤخرا، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث حضر حفل عيد الميلاد أجيال مختلفة من الفنانين، وأيضا أبناءهم.

ورصد فيديو من عيد الميلاد حضور كل من يحيى الفخرانى وسمير غانم ويسرا وهانى شاكر ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين وليلى علوى ووفاء عامر وأشرف عبد الباقى ومى نور الشريف والمطربة أمينة وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وصابرين، والدكتور حسام بدراوى.



سمير غانم وابنته دنيا



كارول سماحة ورجل الأعمال وليد مصطفى



نيللى ويحيى الفخرانى



هانى شاكر ونيللى



يسرا وأمينة

ورغم أن عيد ميلاد فى 3 يناير بحسب العديد من المواقع الأرشيفية، إلا أن الفيديو انتشر موخرا على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا انستجرام، وقام النجم وليد توفيق بنشر عبر حسابه .

وقال توفيق تعليقا على الفيديو "عقبال الميه للغالية نيلي وان شالله ديماً يكون صوتى فرح فى اعياد احبائي نجوم مصر الحبيبه"