أشرف فايق يحيي ذكرى فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا المخرج أشرف فايق، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة الكبيرة فيروز. ونشر "فايق" مجموعة صور للطفلة المعجزة، وعلق: "ذكرى رحيل فيروز، وداعا ياسمين، وداعا دهب، وداعا فيروز هانم، وداعا فيروز". يذكر أن الفنانة فيروز رحلت عن عالمنا في 30 يناير 2016، بعدما تركت عددا من الأفلام السينمائية على مدار 9 أعوام عملت فيها بالفن، وأبرز أعمالها "ياسمين"، "دهب"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "فيروز هانم"، وغيرها.

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