تفاصيل مسلسل دينا الشربيني.. الموسيقى للهضبة وكاملة أبو ذكري طلبت تعديلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تستعد الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الحالية للمشاركة في السباق الدرامي لرمضان المقبل.

وعقدت جلسات عمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري والكاتبة مريم نعوم التي تتعاون معهما لأول مرة.

استقر فريق عمل المسلسل على "يوم ليلة" ليكون اسم مبدئي، بعد أن تم تغيره أكثر من مرة.

العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي وهو مقتبس من "فورمات إيطالي"، لمسلسل عُرض قبل عامين.

وتجسد "الشربيني" ضمن أحداث العمل دور محامية تحاول حل لغز مقتل شقيقتها، وسط شكوك في كل من حولها حتى أقرب الناس إليها.

وانتهت الكاتبة مرم نعوم من كتابة الـ 4 حلقات الأولى من المسلسل إلا أن المخرجة كاملة أبو ذكري أعادت لها الحلقات وطلبت إجراء تعديلات.

يشارك النجم عمرو دياب في الأحداث بتأليف وتوزيع الموسيقى التصويرية، وتنفذها شركته الخاصة.

وتتفاوض كاملة أبو ذكري مع الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد سلامة على المشاركة في العمل.

وانضم لفريق العمل عدد من النجوم من بينهم أحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود وأحمد مالك.

ومن المقرر البدء في تصوير المشاهد الأولى منتصف شهر فبراير المقبل.