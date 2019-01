مهرجان "شتاء طنطورة" على موعد مع الفنان الأوبرالي بوتشيلي يوم الجمعة المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يناير 2019 03:02 مساءً - ضمن فعاليات "مهرجان شتاء طنطورة" بمحافظة العلا، أعلنت اللجنة المنظمة عن حفل مباشر للفنان الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي Andrea Bocelli الجمعة المقبل في 1 فبراير 2019.

وجاء في الإعلان: "الجمعة ١ فبراير #العلا ، على موعد مع الفنان الأوبرالي الذي أذهل العالم بإحساسه المرهف، وعذوبة وانسيابية صوته الذي سيصدح من جبال العلا.#بوتشيلي_في_العلا".

وكانت اللجنة قد أعلنت تمديد فعاليات المهرجان حتى 23 فبراير المقبل، لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، حيث تم الإعلان عن حفل غنائي يجمع الفنانَيْن إلهام المدفعي وكاظم الساهر في 15 فبراير، وحفل آخر للفنانَيْن راشد الماجد وماجد المهندس في 22 فبراير.

يشار إلى أنّ بوتشيلي البالغ من العمر 60 عامًا، هو أحد أكثر المغنّين شهرة في العالم، وهذه أبرز محطات حياته :

ولد أندريا أنجل بوتشيلي في 22 سبتمبر عام 1958 في لاجاتيكو، إيطاليا. وأصبح مهتمًّا بالموسيقى في عمر مبكّر، وبدأ بتعلم العزف على البيانو وعمره ستة أعوام فقط، كما تعلّم لاحقًا العزف على الناي والساكسافون.

- وُلد بوتشيلي وهو ضعيف البصر، وأصيب بالعمى في الثانية عشرة من عمره، إثر إصابة ألمّت به أثناء لعبه لكرة القدم.

- كانت أول اختباراته الناجحة في مسابقة للغناء عام 1970. وتابع صقل موهبته، ودرس الأصوات على يد لوتشيانو بيتاريني.

- في عام 1992 سجل شريطًا تجريبيًّا لترنيمة ميزيريه لزوكشيرو فورناسياري، وسمع هذه الأغنية مغني الأوبرا الشهير لوتشيانو بافاروتي، الذي كُتبت الأغنية له أصلًا.

- جاهد بافاروتي فورناسياري لجعل بوتشيلي يقدم هذه الأغنية؛ وفي النهاية، قدّمها بوتشيلي وبافاروتي سويًّا، لتصبح في ما بعد أغنية واسعة الانتشار في أوروبا.

اندريا بوتشيللي يطلق جولته العالمية من أبو ظبي



- في عام 1994 أصدر بوتشيلي أول ألبوماته في إيطاليا، وحقق أرقامًا كبيرة في أوروبا خلال زمن قصير، وأطلق في ما بعد ألبومه "Bocelli"، والذي برزت منه أغنية "Con Te Partiro"، وأصبحت الأغنية ثاني تعاون له مع سارة برايتمان كما هو الحال مع أغنية "Time To S ay Goodbye"، التي ظهرت في ألبومه "Romanza" الصادر عام 1997.

- رسخ بوتشيلي بألبوم "Sogno" موقعه كإحساس غنائي عالمي؛ وضم هذا الألبوم أغنية ثنائية له مع سيلين ديون بعنوان "Prayer".

- بالإضافة إلى أعماله الجماعية والتعاونية، أصدر بوتشيلي عددًا كبيرًا من الألبومات المسجلة داخل استديو، والمنقولة مباشرة، منها: "Viaggio Italiano" عام 1995، والألبوم الأوبرالي"Aria" عام 1998.

- في عام 2015، غنى "The Lord's Prayer" أمام البابا فرانسيس في فيلاديلفيا، أثناء الزيارة التاريخية للحبر الأعظم إلى الولايات المتحدة.

- مُنح وسام الشرف الأعلى، وهو أكبر استحقاق تمنحه الجمهورية الإيطالية؛ كما حاز على ترشيحات من جوائز غرامي عن أفضل فنان جديد عام 1999، وعن أغنية "Sogno" عام 2000 كأفضل أداء صوتي، وعن أغنية "The Prayer" كأفضل تعاون غنائي صوتي.

