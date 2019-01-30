شاهدوا.. حمو بيكا يستغيث بالجمهور بعد الحكم بحبسه 3 أشهر

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 02:41 مساءً -

طالب مغني المهرجانات حمو بيكا جمهوره بمساندته في الأزمة التي يمر بها حاليا، بعد قرار محكمة جنح الإسكندرية بحبسه ثلاثة أشهر ، بسبب إقامة حفلأ دون تصريح.

ونشر حمو بيكا عبر حسابه على موقع “إنستجرام” فيديو قال فيه أن المحكمة قررت حبسه مشيرًا أنه لم ينفذ الحكم حتى الآن، وطلب بيكا من الجمهور دعمه في المحنة التي مر بها، موضحًا أنه لم يخطئ، وكل هدفه من إقامة الحفل إسعاد الجمهور.

وقال حمو بيكا في الفيديو: ” أنا النهاردة كانت جلستي في محكمة الإسكندرية وفعلا اتحبست 3 شهور ، مشيرا أنه معه ربنا ، وكل اللي بيحب حمو بيكا يعمل هاشتاج ” ادعم حمو بيكا”.

يُذكر أن محكمة جنح الإسكندرية قضت أمس بحبس حمو بيكا ثلاثة أشهر لإقامة حفل دون تصريح.