الحكم على المغنية الشعبية بوسي بالسجن 3 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد حصولها على البراءة من حكم السجن 9 سنوات، وقعت الفنانة المصرية بوسي في أزمة جديدة، حيث تمت إدانتها مجددا بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

محكمة جنح الهرم أصدرت حكما على بوسي غيابيا بالسجن 3 سنوات، وذلك بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية إصدارها 11 شيكا بدون رصيد لصالح طليقها أيضا.

ويسعى فريق الفنانة المصرية القانوني لتقديم معارضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة على بوسي.

وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد أصدرت حكما بقبول دعوى المطربة المصرية بوسي وإلغاء حكم حبسها 9 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها.

المحكمة أصدرت حكما بإلغاء حبس الفنانة بوسي، وتغريمها بمبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.

يذكر أن محكمة جنح النزهة، قد عاقبت الفنانة المصرية بوسي بالحبس 9 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدارها بشيكات بدون رصيد لصالح طليقها.