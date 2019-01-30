أنجلينا جولى تستعد لفيلم جديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وسط تكاثر الأقاويل عن أن الجزء الثانى من فيلمها القادم Maleficent 2، قد يكون دورها الأخير فى بطولة الأفلام، فاجأت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، البالغة من العمر 43 عاماً، جمهورها بتعاقدها على بطولة فيلم جديد، بعدما كانت تفكر نجمة هوليوود أنجلينا جولى فى اعتزالها التمثيل فى السنوات الأخيرة.

وبحسب مواقع فنية عديدة مثل The Hollywood Reporter وVariety، فقد وقعت أنجلينا جولي، على بطولة فيلم جديد من الإثارة والتشويق، يحمل اسم “هؤلاء من يتمنون موتى Those Who Wish Me Dead”، والمتوقع استناده على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب مايكل كوريتا، ومن إخراج تايلور شريدان الذى سيكون ايضاً مسئولاً عن التصوير.

وتدور قصة العمل حول صبى فى الرابعة عشرة من عمره يشهد جريمة قتل وحشية، وفى وقت لاحق، يحصل على هوية مزيفة ويتم إخفاؤه فى برنامج مهارات الحياة البرية للمراهقين المضطربين بينما يذهب القتلة إلى أى مدى ضرورى من أجل العثور عليه.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم فى مايو القادم، عندما يختتم شيريدان تصوير الموسم الثانى من مسلسله ” Yellowstone” ، والذى يقوم بدور البطولة فيه النجم كفين كوستنر.

وكانت النجمة العالمية قد انتهت مؤخراً من تصوير الجزء الثانى من فيلم Maleficent أواخر أغسطس 2018، ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة فى الولايات المتحدة فى 29 مايو .