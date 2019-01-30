مادلين مطر على العشاء في ضيافة أشهر شيف تركي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر إلى تركيا، حيث تقضي هناك أجازة قصيرة، تعود بعدها إلى بيروت لاستئناف نشاطها الفني.

وعلى هامش زيارتها السياحية في تركيا، زارت الفنانة اللبنانية واحد من أشهر المطاعم التركية، وهو مطعم «المدينة»، الملقب بمطعم المشاهير، وهناك تناولت العشاء، حيث نشرت مادلين صورة تجمعها بصاحب المطعم، وهو الشيف بوراك الشهير بفيديوهات الوجبات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارفقتها الفنانة بتعليق كتبت فيه: «شكرا بوراك على الاستضافة الجميلة والعشاء اللذيذ».

من ناحية أخرى، طرحت مادلين مطر مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «خانوني» باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان نور الزين وتوزيع حسام الدين، كما اطلقت أغنية اهدتها لأهل فلسطين، وخاصة المناضلة عهد التميمي، بعنوان «يا عيد» توزيع وتسجيل ايلي سابا، ومن إخراج غسان غساني.

يُذكر أن مادلين مطر تجهز للعودة إلى التمثيل بعمل درامي لم تكشف عن تفاصيله، حيث سبق وشاركت الفنانة اللبنانية في فيلمين، هما «آخر كلام»، و«مهمة في فيلم قديم».