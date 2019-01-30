نيكول سابا تعود لطفولتها وتقفز فرحاً عند ممارسة هذه الهواية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن واحدة من هواياتها المفضلة، والتي تسعد كثيراً عند ممارستها، حتى أنها قد تقفز فرحاً واستمتاعاً بها.

نيكول نشرت مقطع فيديو مبهج، ظهرت فيه تلعب «البولينج»، وكان لافتاً نجاحها في اسقاط القطع الخشبية بضربة قوية ومتوازنة، وكتبت معربة عن استمتاعها باللعبة: «واحدة من هواياتي المفضلة».

من ناحية أخرى، لم تحسم نيكول سابا مشاركتها في بطولة مسلسل النجم المصري عادل إمام لرمضان 2019 «فالنتينو»، وقالت: «ورق المسلسل لم يكتب بعد لذا فلم استقر على أي شيء»، مؤكدة أن الفنان عادل إمام لا يستطيع أي شخص رفض دور في عمل من أعماله.

يُذكر أن نيكول سابا نافست في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الهيبة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا، في الوقت الذي كانت فيه أغنية «صورة سيلفي» آخر ما طرحته على الساحة الغنائية.