عدسات لاصقة وماكياج يغيران شكل هالة صدقي تمامًا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية هالة صدقي أن تواكب العصر من خلال لوك جديد ظهرت به من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هالة استعانت بالماكيرة رشا خلف، والتي تمكنت من خلال الماكياج من أن تغير شكل الفنانة، والتي استخدمت عدسات لاصقة وطلاء عيون مختلف، لتطل على جمهورها بشكل جديد.

جمهور الفنانة المصرية أحب الصورة التي نشرتها، والتي علقت عليها هالة وكتبت: «لوك جديد ايه رأيكم»، وعبر أغلب الفانز عن إعجابهم بشكلها وأكدوا أن الماكياج غيرها تماما.

هالة صدقي حرصت مؤخرا على حضور العرض المسرحي «كلها غلط» لصديقها الفنان أشرف عبدالباقي بصحبة عدد من النجوم ومنهم إلهام شاهين.

هالة صدقي واحدة من نجوم السينما، ولدت في عام 1961، ومن أهم أفلامها: «يا دنيا يا غرامي، الستات، ما تيجي نرقص، هي فوضى، البوليس النسائي، إسكندرية نيويورك، زوج تحت الطلب».

الفنانة المصرية كان لها أعمال درامية هامة ومنها: «زيزينيا، أرابيسك، شارع المواردي، أوراق مصرية، رحلة المليون، رجل في زمن العولمة، حارة اليهود، كيد الحمرات».