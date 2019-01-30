ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضرت الفنانة المصرية ليلى علوي حفل جريدة الأنباء الكويتية الذي أقيم فى دولة الكويت، مساء الاثنين 28 يناير، احتفالًا بمرور 43 عاما على تأسيسها.

ليلى تألقت خلال الحفل بفستان أبيض شديد الأناقة، أظهرها كالعروس، وهو من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مميزة، وماكياج قوي، وتزينت بمجوهرات ماسية رقيقة من مجوهرات المواردي.

إطلالة الفنانة المصرية حازت على إعجاب الجميع، وقد تم تكريمها خلال الحفل عن مجمل أعمالها السينمائية والتليفزيونية.

وكانت جريدة الأنباء الكويتية قد أقامت حفل ضخم فى دولة الكويت، مساء الاثنين 28 يناير،احتفالًا بمرور 43 عاما على تأسيسها.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربى على أعمالهم التى برعوا فيها خلال عام 2018، ومنهم الفنان مصطفى شعبان، عن مسلسله “أيوب”، الذى حقق كبيرا خلال عرضه فى رمضان 2018.

كما تم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقى، عن مسلسلها “عوالم خفية”، التى شاركت فيه مع النجم عادل إمام، وكرّم الفنان اللبنانى الكبير وليد توفيق، والفنانة دانييلا رحمه.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، خلال لقائها مع النجوم المكرمين.