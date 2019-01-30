المخرج سامح عبدالعزيز يحتفل بخروجه من السجن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المخرج المصري سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة المصرية روبي، بالإفراج عنه، بعد أن ظل في السجن لمدة عام بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ونشرت شقيقة سامح، صورا من الاحتفال عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل «فيس بوك»، قائلة: « الدنيا كلها مبسوطة يا حبيبى ربنا ما يحرمنا منك أبدا تانى ويبعد عنك كل حاجة وحشة العيد جه يا ولاد حضنك الدنيا وما فيها يا حبيبى ألف حمد وشكر ليك يارب».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر فبراير الماضي بالحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة.

المخرج المصري الذي تم الإفراج عنه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الشرطة، تلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه ومن بينهم الفنان شيكو، كما أعلن الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص وكتب: «سامح عبد العزيز راجع للسينما».

وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.