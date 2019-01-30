الصين تتصدر قائمة أعلى إيرادات لفيلم Aquaman بالسوق الأجنبية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى 294 مليون دولار فى الصين، وذلك بعدما تخطت إيراداته حول العالم مليار دولار، وهو العمل الذى بدأ عرضه فى السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى، وتكون بذلك الصين الأعلي إيرادا للفيلم من بالسوق الاجنبية للفيلم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لمملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.



الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.