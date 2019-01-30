161 ألف دولار إيرادات فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE فى مصر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه

حقق فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE إيرادات وصلت إلى 161 ألف دولار أمريكى فى مصر، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أصوات هيلى ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنرى.

ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه، ومكان آخر فى الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان. والفيلم من إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.