هكذا ستطل دانييلا رحمة في مسلسلها الجديد

بعد نجاحها في مسلسل “تانغو”، تخوض مقدمة البرامج والممثلة دانييلا رحمة تجربة درامية جديدة في رمضان 2019 مع شركة ايغل فيلمز.

دانييلا كشفت لـ “ذا انسايدر” الى انها ستلعب في المسلسل شخصية امرأة محامية، انيقة وذكية وسيجمعها مرة جديدة قصة حب مع النجم باسل خياط وذلك بعد قصة حبهما في مسلسل “تانغو” في رمضان 2018.

دانييلا رفضت الكشف أكثر عن تفاصيل العمل الذي سيعرض على شاشة LBCI وقنوات عربية أخرى.

نذكر ان دانييلا سبق وأشارت في مقابلة منذ اكثر من أسبوع وردّت على سؤال ألا تخاف من تكرار الثنائية مع النجم باسل خيّاط بعد “تانغو” فالجمهور ربما لم يشتَق ليراهما معاً من جديد؟ قالت “على العكس”. وتابعت ان الجمهور ينتظرهما معاً مجدداً معتبرة ان الناس أحبوا ثنائيتهما كثيراً، وتعتقد أنهم ينتظرون تكرارها لأنّها ثنائية غير مستهلكة. وشددت دانييلا الى انها تتشرف بالوقوف إلى جانب ممثل كبير ونجم بحجم باسل خياط، فالعمل معه إضافة.