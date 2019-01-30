ليلي علوي تلتقي الفنان وليد توفيق في الكويت 

جمعت الصدفة بين الفنانة ليلي علوي والمطرب اللبناني وليد توفيق بالكويت أثناء حفل تكريمهما بإحدى المؤسسات الصحفية هناك وجاء اللقاء بعد 35 عاما منذ أن أشتركا في فيلم قمر الليل عام 1984 وشاركهم البطولة فيه الفنانة الراحلة مريم فخر الدين وأرتدت ليلى فستان أبيض وكان اللقاء به موده الصداقة التي جمعت النجمان في الفن. قد يهمك أيضًا : ليلى علوي في إطلالة مُثيرة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي ليلى علوي تحيي ذكرى الفنان "أحمد زكي" على "إنستغرام"

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