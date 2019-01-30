شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر ناصر الجيل يتعاون مع هانى شاكر وأصالة في ألبوماتهما القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر ناصر الجيل إنه يتعاون مع المطرب هانى شاكر في ألبومه الجديد الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يبدأ في تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضاف ناصر لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطربة أصالة في ألبومها الجديد، والذى كتب لها أغنية من ضمن ألبومها، ولم يكشف اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهوره.
يذكر أن الشاعر ناصر الجيل هو من أهم الشعراء في مصر والوطن العربي، قدم العديد من الأغانى والأعمال الناجحة لكبار النجوم فى مصر والوطن العربى وعلى رأسهم راغب علامة، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أصالة، مصطفى حجاج.
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