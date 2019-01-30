شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وديانا كرزون تهنئان ملك الأردن بعيد ميلاده الـ 57 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانتان أحلام و ديانا كرزون، الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، بعيد ميلاده الـ 57 حيث ولد في 30 يناير 1962، متمنيات له دوام الصحة والعافية.

وكتبت "أحلام"، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل عام و انتم بخير جلاله ملك الاردن الملك عبد الله بن الحسين الهاشمي وشعبكم بكم بخير حفظكم الله".



أحلام

كما كتبت " ديانا كرزون "، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "قد أحببناه وبايعناه، وزرعنا الراية في يمناه، وحلفنا بتراب الأدرن، بأن يبقى فالكل فداه، كل عام وسيد البلاد بألف خير، أدامك الله زخرا لهذا الوطن الغالي، كل عام وأنت بخير سيدنا".