أحلام وديانا كرزون تهنئان ملك الأردن بعيد ميلاده الـ 57

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانتان أحلام و ديانا كرزون، الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، بعيد ميلاده الـ 57 حيث ولد في 30 يناير 1962، متمنيات له دوام الصحة والعافية.
وكتبت "أحلام"، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل عام و انتم بخير جلاله ملك الاردن الملك عبد الله بن الحسين الهاشمي وشعبكم بكم بخير حفظكم الله".
أحلام
كما كتبت " ديانا كرزون "، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "قد أحببناه وبايعناه، وزرعنا الراية في يمناه، وحلفنا بتراب الأدرن، بأن يبقى فالكل فداه، كل عام وسيد البلاد بألف خير، أدامك الله زخرا لهذا الوطن الغالي، كل عام وأنت بخير سيدنا".
ديانا كارزون
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