شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمريكى جيمس إنجرام مطرب موسيقى R&B عن عمر يناهز 66 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المطرب الأمريكى جيمس إنجرام، نجم موسيقى R&B فى ثمانينيات القرن الماضى، عن عمر ناهز 66 عاما.

ويعتبر انجرام واحدا من أهم الأصوات فى ثمانينيات القرن الماضى، فى موسيقى R&B ومن الأغانى التى تألق فيها أغنية "وان هاندرد وايز" الذى نال عنها جائزة جرامى، وأيضا الأغنية الرومانسية "بايبى كوم تو مى" مع باتى أوستن الذي تربع بسببها في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات فى أمريكا فبراير 1983.

كما اشتهر انجرام، بأغنية "يا مو بى ذير" مع مايكل ماكدونالد الذى اشتهر فى السبعينيات والثمانينيات، ونال عنها جائزة الجرامى مرة أخرى عام 1984.