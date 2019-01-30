شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يستعد لتسجيل أغنية جديدة مع الشاعر أحمد المالكى والبرازيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيهاب توفيق لتسجيل أغنية جديدة سنجل، ولكنه لم يحدد اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يتم تسجليها في الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى، انتهى إيهاب توفيق من دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.
يذكر أن إيهاب توفيق شارك فى مهرجان القلعة الدولى السابع والعشرين للموسيقى والغناء على مسرح المحكى 2، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، داخل قلعة صلاح الدين.
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