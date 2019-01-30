رحيل جميس إنجرام صاحب" بايبي كوم تو مي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

رحل المغني الأمريكي جيمس إنجرام عن عمر ناهز 66 عامًا، بحسب ما أعلن مقربون من نجم موسيقى آر آند بي في الثمانينيات، الذي اشتهر بأغنية "بايبي كوم تو مي

وحقق جيمس خلال مشواره نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغاني من بينها "وان هاندرد وايز" الذي نال عنها جائزة جرامي.

وتصدر بالأغنية الرومانسية "بايبي كوم تو مي" ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة 1983.

واشتهر أيضًا بـ"يا مو بي ذير" الثنائية التي قدمها مع مايكل ماكدونالد ونال عنها جائزة جرامي أخرى في عام 1984.