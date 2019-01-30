ميس حمدان في أحدث جلسة تصوير بالقفطان المغربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بمجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص على بموقع "إنستجرام".
وظهرت "ميس" خلال الصور بإطلالة جذابة مرتدية قفطان مغربي أحمر.
وعلقت عليها قائلة: " إيه رأيكو في القفطان المغربي عليه ؟! أنا بشوف اللباس المغربي واعر بالزاف ....راقي و جميل جدًا".
يُذكر أن ميس حمدان عُرض لها العام الماضي 2018، مسلسل "نوف" العام الماضي".
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