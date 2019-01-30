أحلام تحتفل بعيد ميلاد ملك الأردن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، بعيد ميلاد الملك عبدالله بن الحسين بن طلال ملك الأردن، ونشرت صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.
وعلقت: "كل عام وأنتم جلالة ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي وشعبكم بكم بخير، حفظكم الله".
ويحتفل الملك عبدالله بن الحسين بن طلال، اليوم، بعيد ميلاده الـ 57 اليوم، إذ ولد في 30 يناير 1962، ونُصب ملكا للملكة الأردنية الهاشمية في فبراير 1999، عقب وفاة والده الملك الحسين بن طلال الهاشمي.
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