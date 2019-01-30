شيرين رضا بـ"اليشمك" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
خضعت الفنانة شيرين رضا لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة الفوتوغرافية بيلو حسن، والتي كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "شيرين" في الصور بإطلالة مميزة مرتدية "اليشمك" على وجهها، مما أضفى عليه سحرًا، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "الضيف"، الذي يعرض حاليًا وشاركها البطولة خالد الصاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى.
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