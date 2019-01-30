غدًا.. أحمد فلوكس وهنا شيحة ضيفا برنامج "أنا وبنتي"

أحمد فلوكس وهنا شيحة ضيفا برنامج "أنا وبنتي"

كتبت-مي صادق:

يستضيف الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير في حلقة الغد الخميس ببرنامجه "أنا وبنتى" على قناة ON E الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة.

ومن المقرر أن يتحدثا عن تعاونهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وتحول علاقة الصداقة إلى حب، حتى توّجت بالزواج في النهاية، بالإضافة إلى

الحديث عن أسباب تكتم زواجهما في البداية، وبعض التفاصيل الأخرى.

جدير بالذكر أن برنامج أنا وبنتي يعرض على قناة ON E، الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.