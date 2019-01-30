شاهد.. ماغي بو غصن تشارك في السباق الرمضاني اللبناني

كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "بو غضن" على الصورة قائلة:"وهيك..اليوم مضيت عقد مسلسل جديد لرمضان مع إيغل". جديد لرمضان مع إيغل". والجدير بالذكر أن آخر أعمال ماغي بو غصن، مسلسل "جوليا"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "جيسي عبدو، قيس شيخ نجيب، نيكولا مزهر". المسلسل من إخراج: إيلي حبيب، وتأليف: مازن طه.

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