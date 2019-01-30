اليوم.. طرح فيلم "سبع البرمبة" بدور العرض السينمائي

رامز جلال كتبت-مي صادق: يستعد الفنان رامز جلال لطرح فيلمه الجديد "سبع البرمبة" بجميع دور العرض السينمائي، وذلك، اليوم الأربعاء، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. محمود كريم. تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس ديكور يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب، ويشارك "رامز" البطولة كل من: "جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبوعوف".

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