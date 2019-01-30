شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "لازم توجعينى".. مصطفى محفوظ يقدم سينجل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى محفوظ لتسجيل أغنية جديدة، من كلمات محمد سرحان، وألحان مدين، وتوزيع تميم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاحه مؤخرا فى أغنية "لازم توجعينى".

فى السياق ذاته يواصل المطرب مصطفى محفوظ وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائى الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، والذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى محفوظ أغنيته " لازم توجعينى"، وهى من من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع زووم.