أخر صورة لميرهان حسين قبل السجن وعمرو سعد في الجيم .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد -محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة لها وهي تجلس في منزلها وتتناول القهوة، ونالت اعجاب متابعيها.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية مريام فارس صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بجاكت فرو وهي تقف وسط الثلوج، ونالت الصورة اعجاب الجمهور.

مي حريري

نشرت الفنانة مي حريري عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة جريئة، ونالت اعجاب متابعيها.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت فيها على طريقة سيلفي، ونالت اعجاب متابعيها.

أمينة خليل

نشرت المذيعة أمينة خليل صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ونالت اعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت فيها وهي تقف في الشارع مرتدية جيب قصيرة، ونالت اعجاب متابعيها.

ميريهان حسين

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ونالت اعجاب متابعيها، قبل أن تسلم نفسها إلى قسم الهرم لتنفيذ عقوبة الحبس.

أحمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بالوك جديد من كواليس أحدث أعماله الفنية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو مفتول العضلات، خلال ممارسة الرياضة في الجيم، ضمن التجهيزات لفيلمه الجديد "حملة فرعون".