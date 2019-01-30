محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس، الثلاثاء عددا من الأخبار الفنية المتعلقة برانيا يوسف والفنانة ميرهان حسين وأول صورة لسامح عبد العزيز بعد السجن، والإعلان عن جزء ثاني من فيلم "هيبتا" وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| حبس ميرهان حسين وحمو بيكا وبرنامج جديد لرانيا يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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