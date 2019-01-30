بالفيديو- جلسة تجمع زياد رحباني بجورج وسوف.. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يجمعه بالموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني. وعلق جورج وسوف على الفيديو: "زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد أخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب". يُذكر أن الفنان جورج وسوف، طرح مؤخرًا "حال الجريح" بالتزامن مع زيارته لمركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عادل العراقي وإخراج مايا عقيل.

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