اليوم.. كريستينا عادل ضيفه برنامج القاهرة اليوم مع ادوارد

كتبت - إيمان محمد

تحل اليوم الاربعاء الفنانة كريستينا عادل ، ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم في العاشرة والنصف مساء " علي قناة

اوربت .

ومن المقرر ان تتحدث كريستينا خلال الحلقة عن مشاركتها الفنيه في

اخر عمل لها في رمضان قبل الماضي بمسلسل ظل الرئيس .

ويذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" يقدمة الفنان ادوارد ونانسي مجدى في العشرة والنصف مساء .