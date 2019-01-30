ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل السوري محمد حداقي ما نشرته بعض المواقع الفنية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بأزمة دماغية نقل على إثرها إلى العناية الفائقة في إحدى مستشفيات دمشق.
وقال لموقع "الفن": كل ما نشر عن مرضي غير صحيح، وأنا بخير وبكامل عافيتي، وأعيش حياتي بشكل طبيعي إلى جانب عائلتي، مضيفاً إنه يستغرب ممن ينشر أخبار كاذبة من دون التأكد من صحتها.
درامياً، كشف حداقي أنه يصور حالياً لوحات في مسلسل "ببساطة" مع المخرج سيف الدين سبيعي، بعدما انتهى في وقت سابقاً من مشاركته في مسلسل "كونتاك" مع المخرج حسام الرنتيسي.
وأكد أنه يستعد للمشاركة في عملين جديدين، الأول "ابن عربي" مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد، والثاني "باب الحارة 10" مع المخرج مؤمن الملا، علماً أنه افتتح موسمه بالمشاركة في خماسية "ذنب" ضمن خماسيات مسلسل عن "الهوى والجوى" للمخرج فادي سليم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذه حقيقة إصابة محمد حداقي بأزمة دماغيةخاص الفن- مرافقو تامر حسني يعتدون على صحافي زميل في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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