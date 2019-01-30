خاص الفن- مرافقو تامر حسني يعتدون على صحافي زميل في لبنان وسعيد الماروق لا يهتم

ميرنا وليد - بيروت - اثناء مرور صحافي زميل في وسط بيروت بالصدفة، لاحظ وجود "كرافانات" خاصة بتصوير الأعمال الفنية، فدفعته حشريته الصحافية لمعرفة ماذا يحصل، فإقترب من موقع التصوير وتبين له أن الفنان المصري ​تامر حسني​ المتواجد حالياً في بيروت يصور فيلمه "كل سنة وإنت طيب" هناك تحت إخراج ​سعيد الماروق​.

الصحافي الزميل الذي صادف مروره أمام مكان التصوير ولم يكن بمهمة صحافية حيث لا يحمل كاميرا ولا حتى آلة تسجيل، عرف عن نفسه للحراس بأنه صحافي ولم يأتِ لإجراء أي لقاء صحفي مع حسني بل يريد أن يتصور معه فقط، لكن تفاجأ بقدوم مرافقي حسني والإعتداء عليه، رغم أنه أوضح لهم أنه غير متواجد بصفة صحفي بل كمعجب ومحب للفنان تامر حسني.

بعد الإعتداء عليه توجه الصحافي الزميل الى مخرج العمل اللبناني سعيد الماروق وأخبره بما حصل معه كي يتدخل ويعترض على هذه الطريقة اللاأخلاقية التي تم التعامل فيها معه، لكن الصحافي تفاجأ بردة فعل الماروق الذي لم يبالِ بما حدث بل تابع عمله من دون التدخل أو الإعتراض على ما حصل مع الصحافي الزميل.

لتامر حسني نقول :"لولا ال​صحافة​ لما كانت أخبارك وأعمالك تصل الى كل بيت ومعجب، والصحافي ليس عدواً للفنان بل سبب شهرته ونجاحاته، أما في ما يتعلق بـ سعيد الماروق فنتمنى لو تدخل لحماية الصحافي اللبناني، خصوصاً أن الصحافة اللبنانية لطالما وقفت الى جانب الماروق في مسيرته واشادت بأعماله، هل هكذا تكافأ الصحافة؟