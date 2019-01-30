خاص الفن- دينا حايك بين الألبوم الجديد و"السينغل"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة دينا حايك في حديث خاص الى انها تتحضر حاليا لمجموعة من الاغنيات حيث ستضمها لتصدر ألبوم خلال عام 2019 ومنها اللبناني والمصري والخليجي وهي حاليا تجتمع مع عدد من الملحنين والشعراء. ومن المعروف ان دينا ستصدر قريبا في عيد الحب اغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "متغرب حبيبي" .
وعبرت دينا عن رضاها عن نجاح أغنية "عم دوب" التي أصدرتها منذ اشهر معتبرة في حديث خاص مع الفن الى ان الناس تحب كثرة الاغنيات من الفنانين الذين يحبونهم كل فترة الا ان الاغنية تحتاج الى الوقت كي تحصل على ما تستحقه من الانتشار والنجاح.
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