ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان جوزيف عطية قد انتهى من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية منفردة سيصدرها خلال شهر آذار المقبل وصورها مع مخرج جديد يتعاون معه للمرة الاولى في وسط بيروت تحديدا في اسواق بيروت.
ومن المقرر ان يصدر جوزيف عطية اغنية منفردة قبل هذه الاغنية كان سبق وصورها مع المخرج جاد شويري خارج لبنان وهي ستكون بفترة عيد الحب أي قريباً.
وكان جوزيف قد تعاون مع جاد شويري من خلال فيديو كليب عمر عسل الذي صوره بمناطق ساحرة واجواء رومنسية جدا .
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جوزيف عطية ينتهي من تصوير كليب جديد وأغنية رومنسية قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.