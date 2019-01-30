خاص الفن- جوزيف عطية ينتهي من تصوير كليب جديد وأغنية رومنسية قريباً

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان ​جوزيف عطية​ قد انتهى من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية منفردة سيصدرها خلال شهر آذار المقبل وصورها مع مخرج جديد يتعاون معه للمرة الاولى في وسط بيروت تحديدا في اسواق بيروت.

ومن المقرر ان يصدر جوزيف عطية اغنية منفردة قبل هذه الاغنية كان سبق وصورها مع المخرج جاد شويري خارج لبنان وهي ستكون بفترة عيد الحب أي قريباً.

وكان جوزيف قد تعاون مع جاد شويري من خلال فيديو كليب عمر عسل الذي صوره بمناطق ساحرة واجواء رومنسية جدا .