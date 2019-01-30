خاص الفن- هل يكشف تيم حسن عن مواقفه السياسية؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل السوري ​تيم حسن​ وعن مواقفه السياسية في سوريا، فهل يحذو حذو أصالة؟

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.