خاص الفن- هل يكشف تيم حسن عن مواقفه السياسية؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".
وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل السوري تيم حسن وعن مواقفه السياسية في سوريا، فهل يحذو حذو أصالة؟
لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.
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