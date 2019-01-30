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كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 01:00 صباحاً -
وقع حادث كارثي خلال دفن جثمان امرأة في “بيرو” ، وذلك بعد أن سقط التابوت وخرجت منه الجثة.
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطاني ، فقد وقع الحادث عندما كان مشيعون يحاولون إنزال تابوت لدفن امرأة ، وفجأة اختل توازن أحد المشيعين ودهس على التابوت ثم سقطا سويا في الحفرة المخصصة للدفن .
وتمكن المشيعون من رفع التابوت مرة أخرى خارج الحفرة المخصصة للدفن ليقومون بتعديله ثم إنزاله من جديد ، ولكن جثة المرأة قد خرجت من التابوت .
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من إعادة الغطاء إلى مكانه ، وتم الانتهاء من الجنازة دون أي أخطاء أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ما الذي حدث لهؤلاء المشيعين أثناء دفن جثمان امرأة في “بيرو” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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