ميرهان حسين في سجن القناطر لتنفيذ حكم حبسها

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 01:00 صباحاً -

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الفنانة ميرهان حسين سلمت نفسها لقسم شرطة الهرم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة جنح الهرم، بالحبس لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيتم ترحيل الفنانة لسجن القناطر لتنفيذ قرار الحبس.

كما أكد المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، أن ابنته سلمت نفسها اليوم لقسم شرطة الهرم، وتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ الحكم واضاف أن الأخبار المتداولة عن إلقاء القبض عليها غير صحيح، وأنه كان بصحبتها أثناء تسليم نفسها، وستخرج بعد 11 يوما.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، بعد تقدمها استئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.