ممثلة هندية شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب وصفها لاعب “أرسنال” بالغوريلا

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 01:00 صباحاً -

تعرّضت الممثلة الهندية ​إيشا غوبتا​ للإنتقادات، بعد أن وصفت لاعب أرسنال النيجيري ​أليكس إيوبي​، بـ”الغوريلا”.

ونشرت غوبتا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمحادثة بينها وبين شخص آخر، وصفت فيها إيوبي بالـ”غوريلا”.

وقامت غوبتا لاحقاً بحذف الصورة، بعد تعرضها لإنتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة: “لقد كنا غاضبين خلال اللقاء، أعتذر لأني لم أدرك أنها قد تؤخذ على نحو عنصري، لقد كنت أضحك حينها على نتيجة المباراة، وقد كنت ضحية للعنصرية في الماضي، ولكن هذا أمر لا أفتخر به، لقد أخطأت، أعتذر”.