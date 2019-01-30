شاهدوا أصوات غريبة تثير الرعب تخرج من بيت مهجور في المغرب

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 01:00 صباحاً -

أثارت أصوات غريبة، تخرج من بيت مهجور في مدينة “ايت ملول” جنوب المغرب، حالة من الرعب والهلع بين الأهالي خصوصًا الأطفال.

ويقول الأهالي: إن الأصوات التي تخرج من المنزل تشبه الصراخ الحاد، وظهرت منذ أسبوعين، واكتشفها الجيران، لكن لم يعثر على أي إنسان أو حيوان أو ظاهرة طبيعية تفسر صدور الأصوات التي لا تتوقف رغم وجودهم.

وتصدر الأصوات من الطابق السفلي عند صعود الأشخاص إلى السطح، ومن السطح عند نزولهم إلى الطابق السفلي، ولا تتوقف ليلًا ولا نهارًا، مما أثار الرعب بين الجيران، وجعل الأطفال يقضون الليل بين أحضان الآباء من شدة الرعب.

وعاينت السلطات المحلية المنزل، وتردد عليه عدد من الرقاة الشرعيين، لكن الوضع لم يتغير، والأصوات لم تتوقف.

وبينما قدم بعض الرقاة بعض التفسيرات، استبعد مدونون تلك الفرضيات، فيما وجده آخرون عاديًا، وتوقع آخرون أن يكون أحد الجيران القريبين منه يصدرون تلك الأصوات مستغلين أنابيب البلاستيك، التي توجد بداخلها أسلاك توصيل الكهرباء.