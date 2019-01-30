راغب علامة يثير الجدل بـ “حكمة” عن السياسيين والعاهرات!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 01:00 صباحاً -

شارك النجم اللبناني راغب علامة السبت، منشورا على “تويتر” بعنوان “حكمة”، وجه من خلاله انتقادا للسياسيين في لبنان.

وأثارالمنشور جدلا على مواقع التواصل، حيث شارك المئات التغريدة، التي تقص حكاية بين القاضي الذي يقول لمعتقل رأي: “أنت متهم بقضية قدح وذم، لأنك شبهت بعض السياسيين بالعاهرات”، ليرد المتهم: “من رفع الدعوى، السياسيون أم العاهرات؟”.

من ناحية اخرى، يطلّ راغب علامة، والفنان الفلسطيني محمد عسّاف، على جمهورهما في أمسية غنائية متميزة، يستضيفها مسرح المجاز في الشارقة، ضمن أمسيات غنائية في الهواء الطلق، يوم الجمعة الموافق 8 فبراير المقبل.