الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا علقة ساخنة لـ شاب مصري تحرش بفتاة في شارع فيصل بالقاهرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقطات مصورة، لمجموعة من المواطنين، وهم يضربون شابا ضربا مبرحا، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.



ويوضح الفيديو، صوت فتاة تحدثت عن أن الشاب الذي يضربه الشباب في الفيديو، تحرش بها، حيث توعدته بتصوير المقطع ونشره عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تم بالفعل.

وتفاعل مستخدمو «فيسبوك» مع الفيديو، الذي لم تتجاوز مدة تصويره 35 ثانية، تفاعلا كبيرا، وطالبوا بضرورة تسليم الشاب المتحرش للشرطة؛ لينال عقابه.