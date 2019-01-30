نجمة شهيرة تنضم إلى أسرة مسلسل “صراع العروش” بصورة مفاجئة

متابعة بتجــــــــــــــرد: فاجأت النجمة الأسترالية ناعومي واتس محبيها وعشاق مسلسل “صراع العروش” الشهير، بخبر انضمامها الى أسرة العمل.

فقد نقلت مواقع أميركية عدّة تصريحات للممثلة الهوليودية وهي تعلن عن حماسها الكبير إزاء مشاركتها في المسلسل.

فمع العلم أن الموسم الثامن والأخير من سلسلة “صراع العروش” من المقرر عرضه خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، إلا أن حسناء هوليوود ستشارك في سلسلة جديدة تعدها شبكة “HBO” الأميركية، تحت اسم “بداية صراع العروش”.

وعن الشخصية التي ستجسدها في تلك السلسلة كشفت ناعومي واتس: “كل ما يمكن أن أقوله إنها شخصية اجتماعية وجذابة وتخفي بداخلها سراً مظلماً”.

وبتصريح أثار حماس الجمهور، أفادت: “كل ما يمكن أن أقوله هو أنّ المسلسل سينقلكم إلى عالم رائع ومذهل ومثير للغاية وجذاب إلى أبعد حد”.