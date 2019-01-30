لماذا ستحتفل ميغان ماركل بعيد الحب من دون الأمير هاري؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: من المرجّح أن تمضي دوقة ساسكس ميغان ماركل يوم عيد الحب هذا العام من دون زوجها الأمير هاري على الرغم من انه أول عيد حب لهما كزوجين.
ويعود هذا إلى سفر الأمير خارج البلاد في مهمة رسمية بحسب ما أفاده قصر كنسينغتون في تغريدة على تويتر.
وجاء في التغريدة أن الأمير هاري في ارتباط فردي ولن يكون في البلاد في 14 شباط، حيث إن مهامه الملكية تأخذه إلى النرويج كقائدٍ عام في مشاة البحرية الملكية.
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